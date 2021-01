Arkadiusz Milik wylądował w Marsylii. Może wystąpić już w najbliższym meczu ligowym

Arkadiusz Milik jest na ostatniej prostej, by stać się piłkarzem Olympique Marsylia. W mediach społecznościowych ukazały się zdjęcia Polaka tuż po lądowaniu samolotu w Marsylii.

Polak, którego saga transferowa z odejściem z SSC Napoli trwała dobrych kilka miesięcy, wyleciał do Marsylii samolotem o 11:15. Na miejscu był o 13 i udał się bezpośrednio do klubu, by odbyć badania lekarskie i podpisać kontrakt.

Francuskie media podają, że Olympique jeszcze w czwartek w godzinach wieczornych oficjalnie potwierdzi pozyskanie napastnika i zgłosi go do gry w lidze. By wychowanek Rozwoju Katowice mógł zagrać w spotkaniu z AS Monaco, cały proces musi się zakończyć przed godziną 23:59.

