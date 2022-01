Sytuacja Arkadiusza Milika w ekipie OM jest coraz bardziej skomplikowana. Polak w tym sezonie Ligue 1 zagrał w 11 meczach i zdobył tylko jednego gola. To dorobek znacznie poniżej oczekiwań.

Arkadiusz Milik gra słabo i ma nowego rywala w drużynie

Włodarze klubu w zimowym okienku postanowili pozyskać nowego napastnika. Do zespołu dołączył Cedric Bakambu. 30-latek zadebiutował w meczu z Lens i od razu zdobył gola. Milik w tym spotkaniu nie pojawił się na boisku. Co na to Polak?



- On bardziej gra na lewej stronie i myślę, że możemy występować razem. Wszystko jednak zależy od trenera - przyznał 27-latek.





Według Milika problemem jest to, że nie dostaje podań od kolegów z drużyny

Milik jednocześnie zwrócił uwagę na to, że rzadko jest zauważany przez kolegów z drużyny. Jak zaznaczył, traci przez to swoją pewność siebie.



