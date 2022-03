Arkadiusz Milik to klasa premium w Marsylii

Gazeta podała szacunkowe dane ze wszystkich klubów Ligue 1. Analiza dotyczy 719 zakontraktowanych piłkarzy, którzy grali we Francji w pierwszej połowie sezonu. Średnia zarobków całej ligi wynosi 40 tysięcy euro.

Milik zarabia więcej niż Dimitri Payet

Arkadiusz Milik zarabia dużo powyżej średniej. Napastnik reprezentacji Polski miesięcznie otrzymuje 400 tysięcy euro brutto, czyli nieco ponad 300 tysięcy euro po odliczeniu podatków.

W Marsylii zajmuje pierwsze miejsce ex aequo z innym napastnikiem (obaj strzelili po golu w ostatnim meczu ligowym - z Niceą) Cedrikiem Bakambu. Polak wyprzedza największą gwiazdę OM Dimitri Payeta, zarabiającego 350 tysięcy euro brutto.



Milik zalicza się do finansowej marsylskiej grupy premium. Co to znaczy? Prezes Marsylii Pablo Longoria stworzył w klubie siatki płacowe obejmujące cztery grupy zawodników: premium, czyli najlepszych, podstawowego składu, rezerwowych i młodych. Wraz z Milikiem, Bakambu i Payetem w kategorii najlepiej zarabiających znajdują się także Cengiz Under, Gerson, William Saliba i reprezentant Francji Matteo Guendouzi.

Średnia płac w Marsylii wynosi 226 tys. euro.

W Paryżu zarabiają więcej, aby wygrywać mniej

Dla porównania w najbogatszym klubie we Francji i jednym z najbogatszych na świecie - PSG średnia zarobków to 990 tys. euro miesięcznie! Na liście płac Ligue 1 14 najlepiej zarabiających piłkarzy wywodzi się z paryskiego klubu.



Na pierwszym miejscu jest Neymar - 4 083 000 mln euro brutto miesięcznie. Za nim Lionel Messi - 3 375 000 euro, Kylian Mbappe - 2 220 00 euro, Marquinhos i Marco Vertatti - po 1,2 mln euro.

W Paryżu średnia płac wzrosła z 800 tys. euro do 990 tys. euro. "Płacić więcej, by wygrywać mniej" - skomentował sytuację w klubie z Parc des Princes dziennik "L’Equipe". Spektakularne transfery (Messi, Ramos, Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma) i zwiększenie puli na płace nie dały PSG tego, czego sponsor, czyli państwo Katar, oczekiwało - wygrania Ligi Mistrzów. Paryżanie odpadli w 1/8 finału z Realem Madryt. W lidze prowadzą z bezpieczną przewagą, ale ostatnio w Monaco przegrali 0:3.

Pierwszym z piłkarzy spoza PSG, który znajduje się na liście najlepiej zarabiających jest - na 15. miejscu - Wassem Ben Yader z Monaco - 650 tys. euro miesięcznie. 18. pozycję zajmuje inny gracz Monaco Cesc Fabregas - 600 tys. euro miesięcznie.

Frankowski - 55 tys. euro miesięcznie

Z Polaków w Ligue 1 występują oprócz Milika: Marcin Bułka (Nicea, wypożyczony z PSG), Radosław Majecki (AS Monaco), Karol Fila (Strasbourg), Przemysław Frankowski (RC Lens).

W pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających w swoich klubach znalazł się tylko Frankowski. Pomocnik RC Lens, były piłkarz Jagiellonii Białystok i Lechii Gdańsk zarabia 55 tys. euro miesięcznie.

W klubie zajmuje szóste miejsce wraz z bramkarzem Jean-Louisem Leką. Frankowski zarabia ponad dwa razy mniej niż lider tej drużyny Seko Fofana (130 tys. euro).

Olgierd Kwiatkowski

Czołówka najlepiej zarabiających piłkarzy Ligue 1

1. Neymar (PSG) - 4,083 mln euro

2. Leo Messi (PSG) - 3,375 mln euro

3. Kylian Mbappe (PSG) - 2,220 mln euro

4. Marquinhos (PSG) - 1,2 mln euro

5. Marco Veratti (PSG) - 1,2 mln euro

6. Achfraf Hakimi (PSG) - 1,083 mln euro

7. Keylor Navas (PSG) - 1 mln euro

8. Angel Di Maria (PSG) - 950 tys. euro

9. Georgino Wijnaldum (PSG) - 916 tys. euro

10. Gianluigi Donnarumma (PSG) - 916 tys. euro

...

24. Arkadiusz Milik (OM) - 400 tys. euro