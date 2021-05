Arkadiusz Milik pod lupą francuskich mediów

Arkadiusz Milik z przytupem zakończył sezon w Ligue 1. W ostatniej kolejce Polak w 13. minucie doliczonego czasu gry wykorzystał rzut karny i trafił do siatki, zapewniając punkt Olympique Marsylia w wyjazdowym starciu tej drużyny z FC Metz. Po tym spotkaniu francuskie media doceniły postawę polskiego napastnika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lique 1. Top 3 bramek Arkadiusza Milika w Olympique Marsylia. Wideo Eleven Sports

Reklama

Milik zakończył sezon z dorobkiem dziewięciu bramek. Szczególnie ostatnie tygodnie były dla niego bardzo udane i w Marsylii bardzo chcieliby, żeby na dłużej związał się z klubem. Po ostatnim spotkaniu, w którym zdobył bramkę dającą Olympique cenny punkt, po raz kolejny zebrał dobre noty we francuskich mediach.



Portal "maxifoot.fr" przyznał mu notę "6" w dziesięciostopniowej skali. "Polak zasłużył na uznanie, bo przez całe spotkania starał się uratować zespół. Częściej niż zwykle pokazywał się do grania i pod koniec został nagrodzony za swoje wysiłki, strzelając bramkę z rzutu karnego. W ważnym momencie noga mu nie zadrżała" - napisali o występie Milika dziennikarze tego serwisu.



Z kolei portal "lephoceen.fr" nazwał go najgroźniejszym zawodnikiem Olympique Marsylia w tym spotkaniu. Również i tutaj podkreślano, że bardzo często wychodził daleko poza pole karne, żeby tylko móc otrzymać podanie od swoich partnerów. Jego aktywność i ambicja zostały w końcu nagrodzone zdobyciem bramki.



Z kolei serwis statystyczny Opta zauważył, że bramka Milika to najpóźniej zdobyty gol w Ligue od 14 lat.



KK