- Jestem bardzo zadowolony, ponieważ wybraliśmy jednego z najlepszych zawodników na tej pozycji w Europie - skomentował dyrektor sportowy Olympique Marsylia Pablo Longoria transfer Arkadiusza Milika. Napastnik reprezentacji Polski w czwartek podpisał kontrakt z francuskim klubem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Świerczewski dla Interii: Milik będzie w Marsylii nawet większą gwiazdą niż w Polsce. Wideo TV Interia

Trwająca wiele miesięcy saga transferowa z Milikiem w roli głównej dobiegła końca. Umowa 26-letniego zawodnika z Napoli wygasała w czerwcu tego roku. Polak nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu przez co popadł w konflikt z włodarzami. Klub nie zgłosił go do żadnych rozgrywek i odsunął od zajęć z pierwszym zespołem. Ostatni mecz dla Napoli rozegrał 8 sierpnia zeszłego roku. Według medialnych doniesień, zainteresowanie Milikiem wyraziło wiele klubu m.in. z Włoch, Anglii i Hiszpanii. Właściciel "Azzurrich" Aurelio De Laurentiis odrzucał jednak oferty.

Reklama

Dwa tygodnie temu do akcji wkroczył Olympique Marsylia. Trudne negocjacje zakończyły się powodzeniem w czwartek późnym wieczorem. Wtedy klub ze Stade Velodrome poinformował oficjalnie, że Milik podpisał kontrakt. Polak jest wypożyczony z Napoli do OM na 18 miesięcy z opcją automatycznego wykupu za osiem milionów euro plus bonusy. Przy ewentualnej sprzedaży 20 procent kwoty trafi na konto włoskiego klubu. Z kolei pensja Polaka, według różnych źródeł, będzie wynosiła od 3 do 4 milionów euro rocznie netto. Debiut naszego snajpera jest możliwy już nawet w sobotę przeciwko Monaco.



"Jestem bardzo zadowolony, ponieważ wybraliśmy jednego z najlepszych zawodników na tej pozycji w Europie. To bardzo dobry napastnik. W ten sposób pokazujemy ambicje klubu i chciałbym podziękować Frankowi McCourtowi i Jacques-Henri Eyraudowi za ich determinację Staraliśmy się o taki transfer w trudnym okresie. Dziękujemy klubowi za ambicje, a zawodnikowi za chęć przyjazdu do Marsylii" - powiedział dyrektor sportowy OM Pablo Longoria na oficjalnej stronie klubu.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

"Arkadiusz Milik posiada walory techniczne i fizyczne, ma dobrą umiejętność wykończenia akcji. Udowodnił swoją klasę w Bayerze Leverkusen, Ajaksie Amsterdam, a także ostatnio w Napoli. Mogliśmy podziwiać jego wielką determinację w lidze, Lidze Mistrzów lub w drużynie narodowej" - dodał.



Milik transfer skomentował krótko w mediach społecznościowych. "Z radością i dumą informuję, że oficjalnie jestem zawodnikiem Olympique Marseille, jednego z najbardziej prestiżowych klubów w Europie. Jestem gotowy na nową przygodę. Allez OM" - napisał polski napastnik na Twitterze.



Milik w zespole z Marsylii będzie występował z numerem 19.



To drugi transfer OM w tym okienku. Wcześniej Francuzi pozyskali Pola Lirolę.



Nowa drużyna polskiego napastnika zajmuje obecnie szóstą lokatę w ligowej tabeli. Traci dziesięć punktów do liderującego PSG, ale ma na koncie jeden mecz rozegrany mniej.

RK



Ligue 1 - wyniki, terminarz i tabela