Snajper w końcówce spotkania otrzymał dobre podanie od Payeta i uderzył bez przyjęcia, pokonując bramkarza rywali. 27-latek trafił po raz pierwszy w tym sezonie, w który wchodził, walcząc z kontuzją kolana. Było to jednocześnie jego dziesiąte trafienie w Ligue 1.

Arkadiusz Milik nie krył radości

Milik podsumował swój występ za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Dobrze wrócić do strzelania bramek, ale najbardziej cieszy zwycięstwo. Allez OM - napisał.



Bramka napastnika to sygnał, że powraca on do optymalnej dyspozycji i znakomita wiadomość nie tylko dla Olympique, ale i reprezentacji Polski. Jak informowała już wcześniej Interia, gracz otrzyma powołanie na kończące eliminacje mistrzostw świata spotkania z Andorą i Węgrami.

Reklama

TC