Po raz pierwszy w historii Ligue 1 piłkarskiej sędzią główną meczu będzie kobieta. Stephanie Frappart poprowadzi niedzielne spotkanie 34. kolejki pomiędzy Amiens a Strasbourgiem - poinformowała tamtejsza federacja (FFF).

Zdjęcie Stephanie Frappart /AFP

"Stephanie Frappart, wybrana przez FIFA do grona sędziów na kobiece mistrzostwa świata we Francji, została wyznaczona do poprowadzenia spotkania 34. kolejki Ligue 1 pomiędzy Amiens SC i RC Strasbourg" - napisano w komunikacie FFF.

Reklama