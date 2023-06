Ależ wiadomość ws. Kyliana Mbappe. Nowy prezydent ogłasza

Kylian Mbappe wystąpi na igrzyskach w Paryżu? Prezydent składa deklarację

Mbappe miał nadzieję reprezentować Francję na igrzyskach w Tokio, ale jego plany zniweczył napięty kalendarz, który doprowadził do zablokowania jego występu przez PSG. Piłkarz, który pochodzi z Paryża, stwierdził, że czuje się "przeznaczony do udziału w tym wielkim wydarzeniu w swoim mieście, w ojczyźnie, sto lat po ostatnich igrzyskach we Francji".