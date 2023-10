A jednak, stało się. Wielki sukces Polaka. O wszystkim zdecydowali kibice

UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels), czyli związek zawodowy zrzeszający francuskich piłkarzy profesjonalnych co miesiąc wręcza nagrodę zawodnika miesiąca Ligue 1. Instytucja założona w 1961 roku przez dwóch graczy (Eugène N'Jo Léa i Just Fontaine'a) oraz prawnika (Jacquesa Bertranda) organizuje głosowania internetowe - robi to w porozumieniu z władzami ligi.

Marcin Bułka najlepszym zawodnikiem września w Ligue 1

Jedyne dwa puszczone gole to te autorstwa Mbappe w starciu z Paris Saint-Germain - wydaje się, że można to zrozumieć. Dobrą dyspozycję Bułka przełożył na październik - zagrał na "zero z tyłu" przeciwko Stade Brestois i FC Metz. To też mogło mieć wpływ na decyzję fanów. "Gratulacje Marcin" - napisało konto UNFP na platformie twitter.com.