Piłkarze Paris Saint-Germain, którzy już wcześniej zapewnili sobie mistrzostwo Francji, pokonali u siebie AS Monaco 3-1 (2-0) w meczu 33. kolejki Ligue 1. Autorem wszystkich goli dla paryżan był Kylian Mbappe. W barwach gości całe spotkanie rozegrał Kamil Glik.

Kylian Mbappe

PSG przystąpiło do tego pojedynku w mistrzowskiej koronie. Stało się tak dzięki wyjazdowemu remisowi wicelidera Lille z Toulouse 0-0. Paryżanie po raz ósmy w historii, a szósty w ostatnich siedmiu sezonach okazali się najlepsi we Francji.



Gospodarze mogli zagrać zatem na luzie, a pierwszoplanową postacią był Kylian Mbappe. 20-letni napastnik popisał się hat-trickiem. Wydarzeniem meczu był również powrót do gry Neymara po kontuzji, z którą zmagał się od stycznia.



Pierwsi groźną akcję przeprowadzili jednak goście. W 7. minucie znakomitą szansę miał Rony Lopes, ale jego strzał w świetnym stylu obronił Alphonse Areola.



Zmarnowana sytuacja zemściła się w 15. minucie. Moussa Diaby zagrał do Mbappe, który ładnie przyjął piłkę i oddał celny strzał. Tak rozpoczął się koncert reprezentanta Francji. Mbappe mógł po raz drugi pokonać Diego Benaglio w 33. minucie, ale minimalnie chybił. Pięć minut później celownik miał już ustawiony idealnie. Po dokładnym podaniu od Daniego Alvesa, Mbappe zgubił Glika i przymierzył tuż przy słupku.

Od początku drugiej połowy na boisku pojawił się Neymar, który wszedł za Layvina Kurzawę. Jednak to nie on był bohaterem PSG, tylko Mbappe. 20-latek w 53. minucie trafił w słupek. Hat-tricka skompletował chwilę później. Dani Alves znów zagrał znakomicie, a Mbappe z sześciu metrów wpakował piłkę do siatki. To 30. gol Francuza w tym sezonie Ligue 1. Czy ktoś jeszcze może się dziwić, dlaczego snajperem PSG jest zainteresowany Real Madryt?

33. kolejka Francja - Ligue 1

Zadowoleni z wysokiego prowadzenia paryżanie spuścili z tonu, co wykorzystali przyjezdni. W 80. minucie Aleksandr Gołowin zdobył honorową bramkę dla AS Monaco.



Tuż po ostatnim gwizdku gospodarze świętowali z kibicami mistrzostwo Francji.



Podopieczni Thomasa Tuchela wystąpili w koszulkach z katedrą Notre Dame. W ten sposób upamiętnili tragiczny pożar symbolu Paryża sprzed kilku dni.



Paris Saint-Germain - AS Monaco 3-1 (2-0)

Bramki: 1-0 Kylian Mbappe (15.), 2-0 Kylian Mbappe (38.), 3-0 Kylian Mbappe (55.), 3-1 Aleksandr Gołowin (80.)

STATYSTYKI Paris Saint-Germain AS Monaco 3 1 Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 6 10 Strzały na bramkę 3 4 Rzuty rożne 3 4 Faule 13 9 Spalone 5 1