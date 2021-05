Piłka zagrana w pole karne Monaco. Majecki pewnie wyszedł do piłki, złapał ją i widowiskowo upadł na murawę. Spokojna interwencja.

Mbappe kapitalnie wyprowadził piłkę z własnej połowy długim rajdem! Popisał się przerzutem na prawą flankę i akcja zwolniła. To był jednak przebłysk geniuszu Francuza.

Tak padł gol

Axel Disasi popełnił koszmarny błąd, który najprawdopodobniej będzie śnił mu się po nocach! Obrońca Monaco nieporadnie przyjmował piłkę po dograniu Majeckiego. Wykorzystał to Mbappe, dogrywając do Icardiego, który wpakował futbolówkę do pustej bramki!