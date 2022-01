Olympique Lyon - AS Saint-Étienne. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Olympique Lyon: A. Lopes – Da Silva, Mendes, Lukeba – Henrique, Caqueret, Guimarães, Dubois (C) (45. Gusto) – Aouar (80. Shaqiri), Paquetá (80. Cherki) – M. Dembélé (62. Kadewere).



Rezerwowi: Pollersbeck – Gusto, Lomami, Shaqiri, Kadewere, Cherki, Keita, B. Barcola.

Trenér: P. Bosz.



AS Saint-Étienne: Bernardoni – Maçon (64. Krasso), Bakayoko, Kolodziejczak (C), Nade, Gabriel Silva – Douath (64. Thioub), M. Camara, Youssouf (76. Moueffek), Aouchiche (46. Sako) – Nordin (76. Dieye).



Rezerwowi: Green – Moueffek, Mouton, Dioussé, Dieye, Krasso, Thioub, Sako.

Trenér: P. Dupraz.