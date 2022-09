Czechy – Portugalia. Piękny gol zza pola karnego. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Bramki: 33. Dalot (Leão), 45+2. B. Fernandes (Rui), 52. Dalot (B. Fernandes)

Nietrafiony rzutkarny: 45+6. Schick (CZE), nietrafiony





Czechy: Vaclík – Zima, Brabec (22. Kúdela), Jemelka – Coufal, Souček (C), Král, Zelený (63. Vlkanova) – Barák (63. Ševčík), Schick, Hložek (63. Černý).

Rezerwowi: Staněk, Pavlenka – Kuchta, Kalvach, Havel, Tecl.

Trenér: Jaroslav Šilhavý

Portugalia: Costa – Dalot, Dias, Danilo Pereira, Rui – Carvalho, B. Fernandes, Rúben Neves – Ronaldo (C), Leão, Be. Silva.

Rezerwowi: Patrício, Sá – T. Djaló, Palhinha, Ramos, Nunes, Vitinha, Mário, Horta, Jota, P. Neto, Mendes.

Trenér: Fernando Santos