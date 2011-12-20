Cypr - Irlandia Północna 0-0. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 22 minuty temu
Cypr: Michail – Korrea, Gogic, Katelaris – Pittas, Kastanos, Artymatas, N. Ioannou – Loizou, Sotiriou, Christofi (C)
Rezerwowi: Antoniou, Avraam, Christodoulou, M. Ioannou, Kakoullis, Kyriakou, Laifis, Panagiotou, Papoulis, Spoljaric, Toumpas, Tzionis
Trener: Kostenoglou
Irlandia Północna: Peacock-Farrell – McNair, Evans, Brown – McGinn, Charles, Davis (C), Saville, Lane – Lafferty, Whyte
Rezerwowi: Southwood, McMenamin, A. McCann, C. McCann, McCalmont, Lavery, Charles, Gilmore, Donnelly, Carson, Bradley, Boyd-Munce
Trener: Baraclough
Rezerwowi: Antoniou, Avraam, Christodoulou, M. Ioannou, Kakoullis, Kyriakou, Laifis, Panagiotou, Papoulis, Spoljaric, Toumpas, Tzionis
Trener: Kostenoglou
Irlandia Północna: Peacock-Farrell – McNair, Evans, Brown – McGinn, Charles, Davis (C), Saville, Lane – Lafferty, Whyte
Rezerwowi: Southwood, McMenamin, A. McCann, C. McCann, McCalmont, Lavery, Charles, Gilmore, Donnelly, Carson, Bradley, Boyd-Munce
Trener: Baraclough