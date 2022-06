Cypr - Irlandia Północna 0-0. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Cypr: Michail – Korrea, Gogic, Katelaris – Pittas, Kastanos, Artymatas, N. Ioannou – Loizou, Sotiriou, Christofi (C)



Rezerwowi: Antoniou, Avraam, Christodoulou, M. Ioannou, Kakoullis, Kyriakou, Laifis, Panagiotou, Papoulis, Spoljaric, Toumpas, Tzionis

Trener: Kostenoglou



Irlandia Północna: Peacock-Farrell – McNair, Evans, Brown – McGinn, Charles, Davis (C), Saville, Lane – Lafferty, Whyte



Rezerwowi: Southwood, McMenamin, A. McCann, C. McCann, McCalmont, Lavery, Charles, Gilmore, Donnelly, Carson, Bradley, Boyd-Munce

Trener: Baraclough