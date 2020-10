Zwycięski wynik meczu z Bośnią i Hercegowiną to nie jedyny warty uwagi punkt spotkania 4. kolejki Ligi Narodów. Kanał „Łączy nas Piłka” przedstawił wzruszające kulisy spotkania Jacka Góralskiego z Tomaszem Komendą. Wkrótce panowie będą mieli okazję do dłuższej rozmowy.

Mecz Ligi Narodów zakończył się zwycięstwem reprezentacji Polski nad drużyną Bośni i Hercegowiny. Polacy wygrali 3-0 po dwóch trafieniach Roberta Lewandowskiego oraz bramce Karola Linettego.

"Biało-Czerwoni" zdążyli jeszcze rozegrać spotkanie z udziałem widzów. Jak się później okazało, wśród kibiców zasiadł wyjątkowy gość. Zwycięski pojedynek we Wrocławiu obserwował bowiem na żywo Tomasz Komenda.

Na krótkie spotkanie z mężczyzną, który niesłusznie przesiedział w więzieniu 18 lat, zdecydował się Jacek Góralski. Piłkarz wyszedł do Komendy zaraz po meczu, wręczając mu pamiątkową koszulkę oraz zapraszając na nieco dłuższe spotkanie. Wszystko nagrały kamery kanału "Łączy nas Piłka".

"Jak będzie następne zgrupowanie, to chcielibyśmy, żebyś przyjechał do nas na jakąś godzinkę, to byśmy sobie pogadali" - powiedział Jacek Góralski, ściskając dłoń Tomasza Komendy.

