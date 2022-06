Wypadek autobusowy Bułgarów. Jeden piłkarz ciężko ranny!

Według telewizji do wypadku drogowego doszło, gdy kadra Bułgarii, która przybyła do Tbilisi na niedzielny mecz z reprezentacją Gruzji w Lidze Narodów, jechała z lotniska do hotelu dwoma autobusami. Kierowca jednego z nich stracił kontrolę nad pojazdem i zderzył się z drugim autobusem. 29-letni Nedelew siedział na tylnym siedzeniu przedniego autokaru.

Rozpoczęto dochodzenie w sprawie wypadku.

Nedelew musiał być hospitalizowany. Rzecznik prasowy zespołu w wywiadzie dla bułgarskiego kanału telewizyjnego BTV poinformował, że zawodnik doznał poważnego urazu głowy i przeszedł 2-godzinną operację. Była ona konieczna, gdyż kawałki szkła wbiły się w głowę piłkarza.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Interia Sport - Gramy Dalej! Wojciech Górski o przemówieniu Infantino podczas losowania grup MŚ. WIDEO INTERIA.TV

- Zgodnie z optymistyczną prognozą będzie mógł dojść do siebie za trzy miesiące - powiedział rzecznik prasowy. Według niego pozostali zawodnicy doznali poważnego szoku psychicznego, ale nadal przygotowują się do meczu z Gruzją.

Mecz pomiędzy reprezentacjami Gruzji i Bułgarii w grupie C4 Ligi Narodów zaplanowano w niedzielę 12 czerwca na stadionie Dinamo Arena w Tbilisi.