Włochy wciąż tkwią w koszmarze. Przegrywają wszystko jak leci

A mówimy wszak o roku następującym po mundialu w Katarze, na którym Włochów w ogóle nie było. Co więcej, nie było ich w finałach mistrzostw świata po raz drugi z rzędu, gdyż włoska ekipa nie zakwalifikowała się także na turniej w Rosji w 2018 roku. To sytuacja, jaka Włochom nie zdarzyła się nigdy w historii. Zabrakło ich na turnieju w 1930 roku, zabrakło w 1958 roku, ale były to pojedyncze przypadki. Teraz mamy serię.