Wielki hit na remis! Niemcy błyskawicznie odpowiedzieli na bramkę Włochów

Pierwsza połowa rozegranego w Bolonii meczu zakończyła się bezbramkowym remisem.

Na pierwszego gola trzeba było czekać do 70. minuty gdy piłkę do siatki wpakował Lorenzo Pellegrini. To mogło być jedno z najłatwiejszych trafień w karierze piłkarza AS Romy, który tylko dołożył nogę do futbolówki po centrze Wilfrieda Gnonto, która minęła już bramkarza.

Liga Narodów. Mecz Włochy - Niemcy na remis

Błyskawicznie jednak, bo już po trzech minutach do wyrównania doprowadził Joshua Kimmich. Piłkarz Bayernu Monachium zachował czujność podczas zamieszania w polu karnych Włochów i zapewnił reprezentacji Niemiec jeden cenny punkt.

W pierwszym sobotnim meczu tej grupy Anglia niespodziewanie przegrała 0:1 z Węgrami, którzy tym samym cieszą się z pozycji lidera.

Włochy - Niemcy 1:1 (0:0)

Bramki: 1:0 Pellegrini (70.), 1:1 Joshua Kimmich (73.)

Sędzia: Srdjan Jovanović (Serbia)