Przed rozpoczęciem tej edycji Ligi Narodów nikt nie sądził, że Węgrzy mogą zająć pierwsze miejsce w grupie. Stawiano na finalistów Euro 2020, czyli Włochów oraz Anglików. A warto pamiętać, że w grupie znalazła się nieustannie groźna reprezentacja Niemiec. Mimo to losy awansu do turnieju finałowego rozstrzygnie dzisiejsze spotkanie Węgry - Włochy. Gdzie oglądać?

Liga Narodów Węgry - Włochy: forma gospodarzy

Do meczu Węgry - Włochy gospodarze podchodzą jako lider grupy A3 Ligi Narodów. Podopieczni Marco Rossiego dwukrotnie pokonali reprezentację Anglii. Z reprezentacją Niemiec Węgrzy raz podzielili się punktami, a kilka dni temu z Lipska wywieźli cenne trzy punkty. Mecz Węgry - Włochy gospodarze rozpoczną z 10 punktami na koncie.

Liga Narodów Węgry - Włochy: wyniki gospodarzy:

Niemcy - Węgry 0:1

Anglia - Węgry 0:4

Węgry - Niemcy 1:1

Włochy - Węgry 2:1

Węgry - Anglia 1:0

Tylko reprezentacja Włoch zdołała pokonać Węgrów w trwającej edycji rozgrywek. Bez względu na dzisiejszy wynik postawa podopiecznych Rossiego to niemała sensacja. Pochodzący z Włoch szkoleniowiec podkreślał przed meczem, że nawet drugie miejsce w takiej stawce rywali to olbrzymi sukces, którego nikt nie oczekiwał.

Liga Narodów Węgry - Włochy: forma gości

Do meczu Węgry - Włochy goście podchodzą z 8 punktami w tabeli. To dzięki zwycięstwu w pierwszym meczu z dzisiejszym rywalem oraz skromnemu zwycięstwu z Synami Albionu. Mistrzowie Europy z 2022 roku w Lidze Narodów raz zaliczyli sromotną porażkę z Niemcami, a raz dzielili się z tą reprezentacją punktami.

Liga Narodów Węgry - Włochy: wyniki gości:

Włochy - Anglia 1:0

Niemcy - Włochy 5:2

Anglia - Włochy 0:0

Włochy - Węgry 2:1

Włochy - Niemcy 1:1

Liga Narodów to dla reprezentacji Włoch niejako lizanie ran po nieudanych kwalifikacjach do mundialu w Katarze. Przed meczem Roberto Mancini przyznał, że rozgrywki traktuje jako przygotowanie do eliminacji Euro 2024. Mistrzowie Europy, aby zająć pierwsze miejsce w tabeli, muszą pokonać dziś Węgrów. Tym do upragnionego awansu wystarczy tylko remis.

Liga Narodów Węgry - Włochy: gdzie oglądać? Transmisja tv

Gdzie oglądać mecz Węgry - Włochy? Transmisja tv w Polsat Sport Extra.

Liga Narodów Węgry - Włochy: gdzie oglądać? Stream online

Gdzie oglądać mecz Węgry - Włochy? Stream online na Polsat Box Go.

Liga Narodów Węgry - Włochy: gdzie oglądać? Transmisja "na żywo"?

Mecz Węgry - Włochy "na żywo" na sport.interia.pl.

