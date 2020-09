Po bardzo zaciętym spotkaniu Rosja pokonała Węgry 3-2 w meczu 2. Kolejki dywizji B Ligi Narodów. Gospodarze byli bliscy doprowadzenia do wyrównania, jednak ostatecznie triumfowali zawodnicy Stanisława Czerczesowa.

Rosja i Węgry wygrały w spotkaniach 1. kolejki dywizji B Ligi Narodów. Gospodarze dzisiejszego meczu poradzili sobie z Turcją 1-0, natomiast podopieczni Stanisława Czerczesowa pokonali Serbię 3-1.

W pierwszych minutach bezpośredniego starcia lepiej wypadli jednak piłkarze reprezentacji Rosji. Goście mogli bowiem wyjść na prowadzenie już w 6. minucie meczu. Anton Miranczuk znalazł się w sytuacji sam na sam po błędzie formacji defensywnej Węgier, jednak nie zdołał umieścić piłki w siatce.

Rosjanie przeważali i w końcu udało im się dopiąć swego. W 15. minucie Roman Zobnin świetnie dograł do Dalera Kuziajewa, który posłał piłkę wzdłuż pola karnego. Nabiegł na nią Miranczuk i tym razem skutecznie dopełnił formalności.

Obraz gry nie zmieniał się i zawodnicy Czerczesowa zdobyli kolejną bramkę tuż przed końcem pierwszej połowy. Obrońcy reprezentacji Węgier nie zdołali wybić piłki po podaniu z bocznej strefy boiska i ta trafiła do Magomeda Ozdojewa. Piłkarz Zenitu bez zastanowienia huknął z okolic 14. metra i po chwili piłka zatrzepotała się w siatce.

2020-09-06 18:00 | Stadion: Puskás Aréna | Arbiter: M. Mariani 2 3 Węgry Rosja Shunin Dzhikiya Figueira Fernandes Kudryashov Siemionow Miranczuk Kuzyaev Jonow Ozdoev Zobnin Dziuba Gulacsi Bese Lang Orban Szalai Nagy Sigér Szoboszlai Szalai Holender Sallai SKŁADY Węgry Rosja Peter Gulacsi Anton Szunin Barnabás Bese Georgi Dzhikiya Ádám Lang 46′ 46′ Mário Figueira Fernandes Vilmos Tamás Orban Fiodor Kudriaszow Attila Szalai Andriej Siemionow Ádám Nagy 15′ 15′ 67′ 67′ Anton Miranczuk 42′ 42′ 46′ 46′ Dávid Miklós Sigér 57′ 57′ Daler Kuziajew 82′ 82′ Dominik Szoboszlai 75′ 75′ Aleksiej Jonow 67′ 67′ Ádám Szalai 33′ 33′ Magomed Ozdojew Filip Holender 25′ 25′ Roman Zobnin 62′ 62′ Roland Sallai Artjom Dziuba REZERWOWI Dénes Dibusz Sosłan Dżanajew Ádám Gergely Kovácsik . Guilherme Bendegúz Bolla 75′ 75′ Vyacheslav Karavaev Ákos Kecskés Sergiej Pietrow 82′ 82′ Tamás Cseri Egor Sorokin 46′ 46′ Zsolt Kalmár Zelimkhan Bakaev Máté Pátkai Daniil Fomin András Schafer 67′ 67′ Jurij Gazinski Krisztián Simon Roman Neustaedter Benjamin Babati 57′ 57′ Jurij Żyrkow 67′ 67′ 70′ 70′ Nemanja Nikolić Fiodor Smołow Adrian Szöke Aleksandr Sobolev

Drużyna Rosji rozpoczęła drugą część gry od mocnego uderzenia. Już w 46. minucie gry podopieczni Czerczesowa rozegrali składną akcję, po której piłka trafiła do Miranczuka, a ten od razu posłał ją w kierunku bramki rywali. Przejął ją Artjom Dziuba, "położył" bramkarza i podał do Maria Fernandesa, któremu pozostało jedynie wpakować futbolówkę do bramki.