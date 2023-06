W finale Ligi Narodów zdecydowały karne. Nerwy ze stali i triumf Hiszpanów

Dla "Vatrenih" była to dobra okazja, by zrewanżować się Hiszpanom za cios zadany w trakcie Euro 2020.

Finał Ligi Narodów. W pierwszej połowie lepsi Chorwaci

Hiszpanie mogli mieć dobrą okazję po rzucie wolnym z 45. minuty, ale rozegrali go w tak skomplikowany - by nie rzec: przekombinowany - sposób, że niewiele z tego wynikło.

Po zmianie stron kąśliwą wrzutkę w pole karne Hiszpanów posłał Juranović, zmuszając Unaia Simona do wysiłku. Chwilę później zaliczył jednak kompletnie nieudany strzał, próbując zamykać akcję partnerów. Były gracz Legii aż złapał się za głowę po tym zagraniu.

Finał Ligi Narodów. Hiszpanie groźni w końcówce. Aktywny Ansu Fati

Ostatecznie doszło do dogrywki, co w przypadku reprezentacji Chorwacji dziwić nie powinno - podopieczni Dalicia to specjaliści od rozgrywania dogrywek.