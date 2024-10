W Chorwacji wrze po meczu z Polską. Niebywałe co ogłosili ws. Lewandowskiego

Prawdziwy rollercoaster emocjonalny przeżyli zarówno kibice reprezentacji Polski , jak i Chorwacji w trakcie wtorkowego spotkania 4. kolejki Ligi Narodów. Biało-Czerwoni błyskawicznie objęli prowadzenie po bramce Piotra Zielińskiego, ale po kwadransie do głosu doszli rywale. Chorwaci w zaledwie siedem minut aż trzykrotnie pokonali Marcina Bułkę , kompromitując polskich defensorów.

Jeszcze przed przerwą na 2:3 trafił Zalewski, co stanowiło zwiastun ogromnych emocji w drugiej połowie. Michał Probierz prawdopodobnie mocno potrząsnął w przerwie swoimi kadrowiczami, bo ci na drugie 45 minut wybiegli dużo bardziej skoncentrowani. A kiedy Sebastian Szymański trafił na 3:3, PGE Narodowy znów eksplodował radością.

Chorwaci dosadnie podsumowali mecz z Polską. W mediach zachwyty nad grą Biało-Czerwonych

W końcówce spotkania to Chorwaci się bronili, a Polacy atakowali. Wpłynęło na to osłabienie - w 76. minucie Dominik Livaković faulował poza polem karnym Roberta Lewandowskiego, a sędzia ukarał go czerwoną kartką. Biało-Czerwonym niestety nie udało się wykorzystać gry w przewadze i sięgnąć po komplet punktów. Remis 3:3 i tak potraktowano jako korzystny rezultat.