Van Dijk wskazał swojego następcę. "W jego wieku nie byłem tak dobry"

Virgil van Dijk to ostoja defensywy Liverpoolu i reprezentacji Holandii. Przez wielu ekspertów uznawany jest obecnie za najlepszego środkowego obrońcę świata. Otrzymać pochwałę od tej klasy piłkarza to nie lada wyróżnienie.

Doczekał się takiego splendoru Jurrien Timber, 21-letni stoper Ajaksu Amsterdam i kadry "Pomarańczowych". To on ma być w przewidywalnej przyszłości następcą o 10 lat starszego van Dijka.

Van Dijk: Timber ma ogromny potencjał. Wiem, co mówię

- W jego wieku nie byłem tak dobry. Ma dopiero 21 lat. Mogę go tylko chwalić za to, co pokazuje na boisku. Jego potencjał jest ogromny. Wiem, co mówię - oznajmił 31-letni zawodnik przed meczem z Belgią w Lidze Narodów.

W czwartkowym meczu z Polską, wygranym przez Holendrów 2-0, Timber stworzył tercet środkowych obrońców z van Dijkiem i Nathanem Ake. Wielokrotnie ścierał się z Robertem Lewandowskim. Za każdym razem wychodził z tych konfrontacji zwycięsko.

W drużynie narodowej Timber debiutował latem ubiegłego roku. Zaliczył w niej do tej pory osiem gier. Wziął udział w finałach Euro 2020, gdzie zanotował trzy występy.

Przed obecnym sezonem przedłużył kontrakt z Ajaksem do 30 czerwca 2025 roku.

Zdjęcie W czwartek na PGE Narodowym Polska uległa Holandii 0-2. Jurrien Timber z łatwością powstrzymywał szarże Roberta Lewandowskiego

