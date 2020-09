Ukraina pokonała 2-1 Szwajcarię w meczu 1. kolejki czwartej grupy dywizji A Ligi Narodów. Wszystkie trzy bramki były pięknej urody - zwłaszcza trafienie piętą Andrija Jarmołenki.

Dla obu drużyn był to pierwszy pojedynek w ramach drugiej edycji Ligi Narodów. Ta została rozpoczęta kilka godzin wcześniej starciem dywizji D Łotwa - Andora (0-0).

W drugim meczu czwartej grupy dywizji A Niemcy podejmowały Hiszpanię. Spotkanie Ukraina - Szwajcaria odbyło się na stadionie we Lwowie bez udziału kibiców.

Początek meczu upłynął pod delikatne dyktando Szwajcarów, którzy zepchnęli rywala do obrony. Brakowało im jednak klarownych sytuacji, a strzał Breela Embolo sprzed pola karnego pozostawiał wiele do życzenia.



Z kontrataku postraszyła za to Ukraina. Bomba Rusłana Malinowskiego trafiła w słupek bramki Yanna Sommera, a dobitka Andrija Jarmołenki była odrobinę niecelna.

Kolejny kontratak Ukrainy przyniósł bramkę i to pięknej urody! Sommer "wypluł" przed siebie mocny strzał, Ołeksandr Tymczyk podał do Jarmołenki, a ten strzałem piętą umieścił piłkę w bramce!



Od tamtej pory Szwajcarzy konsekwentnie nacierali i ich upór przyniósł efekt w końcowych minutach pierwszej połowy. Z 30 metrów piekielnie mocny, płaski strzał oddał Haris Seferović i piłka wylądowała w ukraińskiej bramce. 1-1!

W przerwie trener Szwajcarów zdecydował się na jedną zmianę - Stevena Zubera zastąpił na placu gry Renato Steffen. Już kilka minut po przerwie goście mogli objąć prowadzenie, gdy Ruben Vargas mocnym strzałem obił słupek bramki rywala.

Zamiast tego, na prowadzenie ponownie wyszła Ukraina. Bramkę w cudowny sposób zdobył Ołeksandr Zinczenko, zawodnik Manchesteru City. Z 16 m lewą nogą przelobował bramkarza, trafiając "za kołnierz" przy dalszym narożniku bramki.



Ten gol okazał się decydujący dla wyniku spotkania. Ukraińcy byli dziś skuteczniejsi od rywala, a w ostatnich 20 minutach bardzo konsekwentnie się bronili.





1. kolejka Liga Narodów UEFA

2020-09-03 20:45 | Stadion: Arena L'viv | Arbiter: Andreas Ekberg STATYSTYKI Ukraina Szwajcaria 2 1 Posiadanie piłki 43,9% 56,1% Strzały 15 9 Strzały na bramkę 6 2 Rzuty rożne 2 5 Faule 7 17 Spalone 1 5

Ukraina - Szwajcaria 2-1 (1-1)



Bramka: 1-0 Jarmołenko (14.), 1-1 Seferović (41.), 2-1 Zinczenko (68.).



2 1 Ukraina Szwajcaria Sommer Mbabu Elvedi Rodríguez Zuber Akanji Embolo Sow Vargas Xhaka Seferović Pyatov O. Tymchyk Kryvtsov Matvienko Mykhaylichenko Malinovskiy Zinchenko Stepanenko Yarmolenko Moraes Konoplyanka SKŁADY Ukraina Szwajcaria Andrij Pjatow Yann Sommer 86′ 86′ O. Tymchyk Kevin Mbabu Serhii Kryvtsov 59′ 59′ Nico Elvedi Mykola Matvienko Ricardo Rodriguez Bogdan Mykhaylichenko 46′ 46′ Steven Zuber Rusłan Malinowski Manuel Obafemi Akanji 68′ 68′ Ołeksandr Zinczenko Breel Donald Embolo Taras Stiepanienko 82′ 82′ Djibril Sow 14′ 14′ Andrij Jarmołenko 73′ 73′ Ruben Vargas Júnior Moraes Granit Xhaka 54′ 54′ Jewhen Konoplianka 41′ 41′ Haris Seferović REZERWOWI H. Bushchan 82′ 82′ Michel Aebischer Ołeksandr Karawajew 73′ 73′ Albian Ajeti Ihor Kharatin Loris Benito Wiktor Kowalenko Christian Fassnacht Andrii Lunin Mario Gavranović . Marlos Michael Lang Igor Plastun Yvon Landry Mvogo Eduard Sobol Becir Omeragic Serhiej Sydorczuk Jonas Omlin Viktor Tsygankov Simon Sohm V. Supryaha 46′ 46′ 83′ 83′ Renato Steffen 54′ 54′ Roman Yaremchuk Silvan Widmer

Zdjęcie Tym strzałem do bramki rywala trafił Haris Seferović / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

