Szwajcaria zremisowała 1-1 z Niemcami w meczu 2. kolejki dywizji A Ligi Narodów. Rezultat spotkania jest o wiele bardziej rozczarowujący dla gospodarzy. Podopieczni Vladimira Petkovicia zdominowali drugą połowę, jednak nie potrafili zdobyć decydującego gola.

Obie ekipy nie mogły być zadowolone po swoich występach w 1. kolejce. Reprezentacja Niemiec długo prowadziła w meczu z Hiszpanią po trafieniu Timo Wernera, jednak nie zdołała utrzymać prowadzenia i tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego, zawodnicy Luisa Enrique zdobyli wyrównującego gola.



Szwajcaria zaliczyła natomiast falstart i przegrała z Ukrainą 1-2. Gospodarze dzisiejszego meczu dwukrotnie gonili wynik, jednak nie udało im się dotrzymać kroku rywalom. Jedynego gola dla Szwajcarii strzelił Haris Seferović.



Pierwsze minuty spotkania nie należały do najciekawszych. Obie drużyny bardzo powoli konstruowały akcje, co przekładało się również na brak klarowanych sytuacji pod bramką rywali. Pierwsi przyśpieszyli Szwajcarzy, jednak Seferović nie wyczuł intencji Embolo, który sprytnie przepuścił piłkę. Ta ostatecznie trafiła do Leno.



Niemcy odpowiedzieli błyskawicznie. Matthias Ginter zagrał do Ilkay'a Guendogana. Niemiecki pomocnik bez zastanowienia huknął z dystansu, a futbolówka po chwili zatrzepotała się w siatce. Goście nie zdołali jednak zdobyć optycznej przewagi, a kilka minut później Embolo ponownie napędził akcję Szwajcarii. Tym razem starcie z Leno przegrał Renato Steffen.



Piłkarze podkręcili trochę tempo w końcówce pierwszej połowy. Timo Werner zagrał w pole karne, a na piłkę nabiegł Julian Draxler i oddał strzał. Futbolówkę zdołał odbić Yann Sommer i ta wróciła na boisko. Bramkarz reprezentacji Szwajcarii poradził sobie również z dobitką Sane, lecz nawet gdyby Niemiec trafił do siatki to gol nie zostałby uznany. Piłkarz znajdował się na spalonym.

2020-09-06 20:45 | Stadion: St. Jakob-Park | Arbiter: Michael Oliver 1 1 Szwajcaria Niemcy Leno Ginter Rüdiger Süle Gündoğan Kehrer Gosens Kroos Sané Draxler Werner Sommer Widmer Elvedi Rodríguez Benito Akanji Embolo Sow Steffen Xhaka Seferović SKŁADY Szwajcaria Niemcy Yann Sommer Bernd Leno 57′ 57′ Silvan Widmer Matthias Ginter Nico Elvedi Antonio Ruediger 64′ 64′ Ricardo Rodriguez 30′ 30′ 62′ 62′ Niklas Süle Loris Benito 14′ 14′ Ilkay Guendogan Manuel Obafemi Akanji Thilo Kehrer 73′ 73′ Breel Donald Embolo 78′ 78′ Robin Gosens 80′ 80′ Djibril Sow Toni Kroos 49′ 49′ Renato Steffen 46′ 46′ Leroy Sané Granit Xhaka 90′ 90′ Julian Draxler Haris Seferović Timo Werner REZERWOWI 80′ 80′ Michel Aebischer Oliver Baumann Albian Ajeti Kevin Trapp Christian Fassnacht Robin Koch Mario Gavranović 62′ 62′ Jonathan Tah Michael Lang 78′ 78′ Emre Can Yvon Landry Mvogo Florian Neuhaus Becir Omeragic Suat Serdar Jonas Omlin 46′ 46′ Julian Brandt Simon Sohm Gian-Luca Waldschmidt 73′ 73′ Ruben Vargas 64′ 64′ Steven Zuber

Przed swoimi szansami stanęli również napastnicy obu ekip. Seferović otrzymał dobre podanie z głębi boiska i oddał strzał, po którym piłka odbiła się od słupka. Chwilę wcześniej Robin Gosens dobrze dograł do Wernera, lecz nowy nabytek Chelsea uderzył nieco za mocno i futbolówka poszybowała wysoko nad poprzeczką.