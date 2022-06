Starcie gigantów w Lidze Narodów. Anglia w końcówce ratuje remis na Allianz Arenie

Zobacz zapis relacji live z meczu Niemcy - Anglia w Lidze Narodów

Na Allianz Arenie doszło do starcia gigantów europejskiej piłki, którzy... w pierwszej kolejce Ligi Narodów nie potrafili zgarnąć pełnej puli. Anglia niepodziewanie uległa w Budapeszcie Węgrom (0-1), z kolei Niemcy zremisowały w Bolonii z Włochami (1-1).

Wielu kibiców postrzegało wtorkową konfrontację jako rewanż za 1/8 finału Euro 2020. Lepsi okazali się wówczas "Synowie Albionu", wygrywając 2-0 po trafieniach Raheema Sterlinga i Harry'ego Kane'a.

Podobnie jak wtedy, również tym razem bramki do przerwy nie padły. Piłka znalazła się wprawdzie w siatce Anglików po strzale z 23. minuty Jonasa Hofmanna, ale arbiter - posiłkując się analizą VAR - odgwizdał w tej sytuacji pozycję spaloną.

Goście mieli już wtedy na murawie dublera. Jeszcze przed upływem kwadransa z powodu kontuzji plac gry opuścić musiał Kalvin Phillips. Jego miejsce zajął Jude Bellingham.

W drugiej odsłonie Niemcy szybko wyszli na prowadzenie. Prostopadłe podanie Joshuy Kimmicha idealnie przyjął w polu karnym Hofmann, przymierzył bez namysłu i było 1-0!

Anglicy nie rzucili się z wigorem do odrabiania strat. Inicjatywa nadal należała do gospodarzy. To oni dłużej utrzymywali się przy piłce, szukając okazji do zadania drugiego ciosu.

Hansi Flick wpuścił na boisko Serge'a Gnabry'ego i Timo Wernera, wyraźnie stawiając na akcenty ofensywne. Gareth Southgate? Do końca wierzył w Kane'a i Sterlinga.

Niemcy - Anglia. Jubileuszowy gol Harry'ego Kane'a

Wicemistrzowie Europy dopiero w ostatnim kwadransie osiągnęli optyczną przewagę, ale w żaden sposób nie przekładało się to na korektę niekorzystnego rezultatu.

Przełom nastąpił w 88. minucie. Kane upadł w polu karnym rywala po starciu z Nico Schlotterbeckiem. Arbiter obejrzał tę sytuację na monitorze i podyktował "jedenastkę".

Niezawodnym egzekutorem rzutu karnego okazał się sam poszkodowany, ustalając końcowy rezultat spotkania. To 50. bramka 28-letniego snajpera w drużynie narodowej. Teraz goni już tylko lidera reprezentacyjnych strzelców - Wayne'a Rooneya (53 trafienia).

Niemcy - Anglia 1-1 (0-0)

Bramki: 1-0 Hofmann (50.), 1-1 Kane (88. karny)

Zobacz pełny raport meczowy i wszystkie tabele Ligi Narodów

