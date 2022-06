Spotkanie dobrych znajomych w Warszawie. „Świetnie będzie zagrać przeciwko nim”

Wszyscy trzej znają się z czasów wspólnej gry w SSC Napoli. Możliwe, że od przyszłego sezonu pod Wezuwiuszem zostanie już tylko Zieliński, ale od 2016 do 2020 roku piłkarze zdążyli się ze sobą dobrze zakolegować.

Polska - Belgia: Mertens cieszy się na spotkanie z kolegami

Dries Mertens pojawił się w poniedziałek wieczorem na konferencji prasowej w Warszawie. Belg nie krył zadowolenia z okazji do spotkania dobrych znajomych. - Świetnie będzie zagrać przeciwko Zielińskiemu i Milikowi. Dużo się zresztą o tym mówiło w Belgii, wszyscy wiedzą, że jesteśmy dobrymi kolegami. Chciałbym przy okazji pogratulować Arkowi dobrego sezonu w Marsylii - powiedział 35-latek.

Filigranowy napastnik nie wystąpił w dwóch ostatnich spotkaniach reprezentacji - przeciwko Polsce i Walii. Powodem był drobny uraz uda. - Lepiej było nie podejmować zbędnego ryzyka. Jestem przecież zawodnikiem bez kontraktu - powiedział z uśmiechem Mertens. Dodajmy, że umowa Belga z SSC Napoli wygasa 30 czerwca, a piłkarz wciąż nie otrzymał oferty jej przedłużenia. Coraz więcej mówi się natomiast o zainteresowaniu jego usługami ze strony Valencii i Romy.

Belgijskie media przewidują, że we wtorek Mertens wystąpi przeciwko Polsce. Niewiadomą pozostaje jednak to, czy w składzie wyjściowym, czy jako zmiennik. - Spodziewam się trudnego spotkania. Polacy na pewno będą chcieli odgryźć się nam za porażkę 1-6 w Brukseli. My też jednak potrzebujemy zwycięstwa. Oczekuję dobrego widowiska - zakończył Mertens.

Jakub Żelepień, Interia