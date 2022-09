Splunął na konferencji prasowej. Selekcjonerowi Ukrainy puściły nerwy

We wtorkowy wieczór reprezentacja Ukrainy zremisowała ze Szkocją, przez co nie awansowała do dywizji A Ligi Narodów. Na pomeczowej konferencji prasowej selekcjonerowi naszych wschodnich sąsiadów puściły nerwy.

