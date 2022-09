Selekcjoner Holendrów wezwał sześciu bramkarzy. Awantura na konferencji prasowej

W najbliższy czwartek reprezentacja Polski zmierzy się w Warszawie z Holandią. W bieżącej edycji Ligi Narodów to ostatni mecz "Biało-Czerwonych" w roli gospodarza. A zarazem rewanż za czerwcowy remis (2:2) w Rotterdamie.

Dla selekcjonerów obu zespołów będzie to końcowy etap przygotowań do rozpoczynającego się 20 listopada mundialu w Katarze. Wygląda na to, że turniejem o mistrzostwo świata bardziej żyje już szef holenderskiej kadry Louis van Gaal. Wskazuje na to niecodzienny pomysł, jaki zamierza wprowadzić w życie.

71-letni szkoleniowiec zażyczył sobie na środowym treningu... aż sześciu bramkarzy. Będzie się przyglądał, jak bronią rzuty karne. Jeśli ktoś wykaże się w tym elemencie nadzwyczajną skutecznością, znajdzie się w zespole, który weźmie udział w finałach MŚ.

- Szukam najlepszego obrońcy rzutów karnych i dlatego przetestujemy wszystkich kandydatów. Zwracam szczególną uwagę na tę kwestię. Widzieliśmy w przeszłości, że rzuty karne odgrywają w Pucharze Świata ogromną rolę - powiedział van Gaal na poniedziałkowej konferencji prasowej.

W ten sposób wytłumaczył dowołanie na zgrupowanie drużyny narodowej dwóch dodatkowych golkiperów - Justina Bijlowa i Kjela Scherpena.

Konferencja prasowa przebiegała w bardzo napiętej atmosferze. Van Gaal często kwestionował zaczepne w jego mniemaniu pytania i bezpardonowo kontrował holenderskich dziennikarzy.

Temperatura sięgnęła zenitu, gdy okazało się, że środowy trening bramkarzy poprowadzi... specjalista od piłki siatkowej i były trener tej dyscypliny sportu, Peter Murphy.

- Nie będzie uczył siatkówki! - przerwał dziennikarzowi van Gaal. - Przestudiował za to inną naukę, która może nam pomóc. Ale nie będę o tym opowiadał, bo tym samym tropem pójdą inne kraje. Sugerujesz, że siatkówka to gorszy sport? Nie zaczynaj obraźliwie mówić o siatkówce!

