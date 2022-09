Rywale trzymają kciuki za... Polskę! Liczą na "podwójny" zysk

Po czterech kolejkach zmagań w "polskiej" grupie liderem jest Holandia, która ma w dorobku aż 10 punktów. Druga jest Belgia (7), trzecia - Polska (4), a stawkę zamyka Walia (1). Choć każda z drużyn ma do rozegrania już tylko po dwa spotkania, możliwych jest wiele scenariuszy. Wszystko wskazuje jednak na to, że podczas, gdy "Biało-Czerwoni" powalczą z Wyspiarzami o utrzymanie w Dywizji A, "Oranje" i "Czerwone Diabły" bić się będą o awans do Final Four.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska-Holandia. Louis van Gaal: Czy ja wyglądam na ofiarę? Wideo INTERIA.TV

Belgowie trzymają kciuki za... Polskę

Belgowie wiedzą jednak, że muszą odrobić dużą stratę. Dlatego, obok dobrej gry swojej drużyny w starciu z Walią liczą, że w równolegle rozgrywanym spotkaniu Polska zdoła "urwać" punkty faworyzowanej Holandii.

"Jeżeli chcemy awansować, tak, jak w poprzedniej edycji musimy mieć nadzieję, że zabiorą im punkty" - czytamy w "GvA". Na tym jednak nie koniec, bowiem dziennikarze liczą, że nasi czwartkowi rywale "wykartkują się" przed meczem ostatniej kolejki - z Belgią właśnie. Zagrożonych jest aż pięciu piłkarzy: Virgil van Dijk, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Frenkie de Jong i Teun Koopmeiners.

Relacje "na żywo" z czwartkowych spotkań "polskiej" grupy Ligi Narodów w Interii.