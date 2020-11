Thomas Mueller przyznał, że ostatnia porażka reprezentacji Niemiec bardzo dotknęła zawodnika Bayernu Monachium. Piłkarze Joachima Loewa przegrali bowiem z Hiszpanią aż 0-6. - To boli - stwierdził zawodnika Bawarczyków.

Niemcy w bardzo słabym stylu pożegnali się z Ligą Narodów i przegrali z Hiszpanią aż 0-6. Piłkarz Bayernu Monachium nie został co prawda powołany na czas poprzedniej przerwy reprezentacyjnej, jednak przyznał, że zabolała go porażka ekipy Joachim Loewa.



- Oczywiście, że cierpi się z powodu wyników swoich kolegów, z którymi grałem i się znam. Niemiecki kibic tęskni za dobrymi wynikami i rozpędem kadry. To boli - powiedział Mueller, cytowany przez portal "Sport1.de".



Adresat pytania niemieckich dziennikarzy nie był przypadkowy. Selekcjoner reprezentacji jest bowiem konsekwentny w braku powołań dla mistrzów świata z 2014 roku: Muellera, Matsa Hummelsa i Jerome’a Boatenga. Loew stwierdził, że żaden z nich nie dostanie powołania i jest konsekwentny w swojej decyzji.



Gracz "Die Roten" zaznacza, że teraz skupia się jedynie na rozgrywkach klubowych i również na tym polu nie może mieć powodów do radości. Bawarczycy niespodziewanie zremisowali bowiem ostatnie spotkanie w Bundeslidze z Werderem Brema 1-1.



