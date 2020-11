​Sergio Ramos zmarnował dwa rzuty karne w meczu ze Szwajcarią, przerywając passę 23 wykorzystanych "jedenastek" z rzędu. To o tyle spektakularna "wpadka", że wcześniej Ramos zajmował 10. pozycję w rankingu najlepszych czynnych strzelców rzutów karnych!

Przed meczem ze Szwajcarią Ramos legitymował się dorobkiem 29 wykorzystanych rzutów karnych na 32 próby. Od jego ostatniego pudła minęły ponad dwa lata, w trakcie których wykorzystał wszystkie 23 wykonywane rzuty karne. Wydawało się, że środkowy obrońca pod tym względem praktycznie nie popełnia już błędów.

Hiszpan był bliski doścignięcia Lewandowskiego pod względem liczby trafionych rzutów karnych z rzędu - Polak w latach 2015-18 wykorzystał 25 kolejnych "jedenastek". Jego obecna seria wynosi 14 karnych z rzędu z golem.

Ramos jeszcze do niedawna piął się w górę rankingu najlepszych obecnie wykonawców rzutów karnych wśród zawodników z topowych europejskich lig. Hiszpan, po tym jak wyprzedził m.in. Jorginho, był już w najlepszej dziesiątce zestawienia.

Zawodnik Realu Madryt wykonywał rzuty karne ze skutecznością 90,6%, ale po dwóch pudłach jego wynik drastycznie spadł aż do 85,3%. To wciąż wynik bardzo dobry, ale o powrocie do czołowej dziesiątki 34-latek może już zapomnieć. Aby ponownie wrócić na dawny współczynnik skuteczności, musiałby wykorzystać aż 19 kolejnych jedenastek. Tylu doświadczony zawodnik prawdopodobnie już nawet nie wykona.

Dzięki nieskuteczności Ramosa do czołowej dziesiątki awansował Mark Noble, kapitan West Ham United. Doświadczony Anglik wykorzystał dotychczas 38 z 42 wykonywanych "jedenastek". W zestawieniu prowadzi Max Kruse, napastnik Unionu Berlin, który jest jedynym zawodnikiem z lig Top 5, który wykorzystał wszystkie z przynajmniej 20 wykonywanych "jedenastek". Konkretnie w seniorskiej piłce ma ich na koncie 24.

Robert Lewandowski zajmuje w zestawieniu ósmą pozycję. Polak wykorzystał 55 z 60 rzutów karnych, podyktowanych w ciągu gry. Zestawienie nie bierze bowiem pod uwagę karnych strzelanych w seriach "jedenastek". Z zawodników mieszczących się w czołowej dziesiątce Lewandowski ma zdecydowanie najwięcej wykonanych prób.

Ciekawostką jest, że w meczu ze Szwajcarią Ramosa dwukrotnie zatrzymał Yann Sommer - ten sam bramkarz, który nie obronił żadnego rzutu karnego w serii "jedenastek" w walce o ćwierćfinał Euro 2016 przeciwko Polsce.

Co więcej, Ramos zepsuł swoje święto, bo mecz ze Szwajcarami był jego 177. występem w reprezentacji Hiszpanii. Tym samym obrońca pobił rekord Gianluigiego Buffona i ma na koncie najwięcej występów wśród wszystkich piłkarzy europejskich reprezentacji.



Wojciech Górski





Najlepsi strzelcy rzutów karnych (stan na: 15.11.20)*:

1. Max Kruse (Union Berlin) - 100%, 24 bramki/24 rzuty karne,



2. Sebastian Haller (West Ham) - 95,8%, 23/24,



3. Fabinho (Liverpool FC) - 95,4%, 21/22,



4. Olivier Giroud (Chelsea FC) - 95%, 19/20,



5. Bas Dost (Eintracht Frankfurt) - 94,1%, 32/34,



6. Alfred Finnbogason (Augsburg) - 93,3%, 28/30,



7. Raul Jimenez (Wolverhampton) - 93,1%, 27/29,



8. Robert Lewandowski (Bayern) - 91,7%, 55/60,



9. Bruno Fernandes (Manchester Utd) - 90,9%, 30/33,



10. Mark Noble (West Ham) - 90,5%, 38/42.



...

m.in. Jorginho (Chelsea FC) - 88,5%, 23/26,

Sergio Ramos (Real Madryt) - 85,3%, 29/34,



*ligi top5, minimum 20 rzutów karnych