Wszyscy kibice polskiej kadry piłkarskiej skupiają swoją uwagę przede wszystkim na marcowym starciu z Rosją - baraże to bowiem ostatnia szansa dla Polaków, by w listopadzie udać się do Kataru na mistrzostwa świata 2022. Jeśli "Biało-Czerwoni" pokonają "Sborną", to w kolejnym meczu o awans na mundial zmierzą się ze Szwecją lub Czechami - i jak ogłosił PZPN, to ewentualne starcie odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Liga Narodów. PZPN wybrał dwa stadiony na czerwcowe mecze

W środowe popołudnie związek zakomunikował również dalsze plany dotyczące gier reprezentacji na własnym terenie - w czerwcu bowiem startują rozgrywki Ligi Narodów 2022/2023. Jeszcze przed wakacjami polscy zawodnicy dwukrotnie podejmą rywali na własnym terenie w ramach tego turnieju.



Inauguracyjny mecz LN Polacy rozegrają z Walią we Wrocławiu, na Tarczyński Arena - potyczka ta została zaplanowana dokładnie na 3 czerwca. Później nasi piłkarze zagrają dwukrotnie na wyjeździe (6 czerwca z Belgią, 10 czerwca z Holandią).



Do ojczyzny wrócą potem na rewanżową grę z Belgią, która odbędzie się 13 czerwca. Na ten mecz kibice wybiorą się do Warszawy - oczywiście na PGE Narodowy. Dwa ostatnie starcia grupowe "Biało-Czerwoni" zagrają już we wrześniu - na razie nie wiadomo, na którym polskim obiekcie zostanie zorganizowany rewanż z Holandią.



Reprezentacja Polski wciąż bez trenera. Kto poprowadzi zespół w barażach i Lidze Narodów?

Nasi kadrowicze na razie wciąż pozostają w niepewności co do tego, jaki szkoleniowiec poprowadzi ich w zbliżających się meczach, choć najwięcej wskazuje na to, że będzie to Adam Nawałka. Ostateczna decyzja powinna zapaść już niebawem.



Paweł Czechowski