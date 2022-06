Problemy pogromcy Polski! Trener wciąż się waha

Jakub Żelepień Liga Narodów

Trener Roberto Martinez zabrał do Warszawy 24 zawodników na mecz Polska – Belgia. Jak przyznał podczas konferencji prasowej, największe wątpliwości ma co do występu naszego pogromcy sprzed tygodnia – Leandro Trossarda.

Zdjęcie Polska - Belgia: Martinez wciąż się waha / Andrew Surma/Sipa USA/East News / East News