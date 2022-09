Mecz Portugalia - Hiszpania to emocjonujące derby Półwyspu Iberyjskiego. Pierwsze spotkanie między reprezentacjami zakończyło się remisem 1:1, a na listę strzelców wpisali się Alvaro Morata oraz Ricardo Horta. Dziś taki wynik zadowoli gospodarzy. Gdzie oglądać mecz Portugalia - Hiszpania?

Liga Narodów Portugalia - Hiszpania: forma gospodarzy

Do meczu Portugalia - Hiszpania gospodarze podejdą jako lider grupy A2 Ligi Narodów. Ci zdobyli 10 punktów, a jedyną ekipą, której podopieczni Fernando Santosa musieli uznać wyższość, to reprezentacja Szwajcarii. Kilka dni temu Portugalia rozbiła reprezentację Czech, a w starciu z bramkarzem mocno ucierpiał Cristiano Ronaldo.

Liga Narodów Portugalia - Hiszpania: wyniki gospodarzy:

Czechy - Portugalia 0:4

Szwajcaria - Portugalia 1:0

Portugalia - Czechy 2:0

Portugalia - Szwajcaria 4:0

Hiszpania - Portugalia 1:1

W starciu Portugalia - Hiszpania nieznacznym faworytem są gospodarze, którzy sprawę awansu mają w swoich rękach. Do tego wystarczy im remis, a co ciekawe, to jeden z bardziej prawdopodobnych wyników. Cztery ostatnie spotkania Portugalia - Hiszpania kończyły się podziałem punktów.

Liga Narodów Portugalia - Hiszpania: forma gości

Do spotkania Portugalia - Hiszpania goście podchodzą w kiepskich nastrojach. Wszystko przez porażkę ze Szwajcarią i to przed własną publicznością. To oznacza, że Hiszpanie przed ostatnią kolejką tej edycji Ligi Narodów mają tylko 8 punktów, czyli dwa mniej od dzisiejszego rywala.

Liga Narodów Portugalia - Hiszpania: wyniki gości:

Hiszpania - Szwajcaria 1:2

Hiszpania - Czechy 2:0

Szwajcaria - Hiszpania 0:1

Czechy - Hiszpania 2:2

Hiszpania - Portugalia 1:1

Jeżeli podopieczni Luisa Enrique marzą o awansie, muszą dziś wygrać. O to będzie o tyle trudniej, że Hiszpania ma spore problemy w obronie. W siedmiu z ośmiu wyjazdowych spotkaniach Ligi Narodów nie potrafili zachować czystego konta, a trener krytykuje swoich zawodników za częste błędy techniczne.

Liga Narodów Portugalia - Hiszpania: gdzie oglądać? Transmisja tv

Gdzie oglądać mecz Portugalia - Hiszpania? Transmisja tv w Polsat Sport Extra.

Liga Narodów Portugalia - Hiszpania: gdzie oglądać? Stream online

Gdzie oglądać mecz Portugalia - Hiszpania? Stream online na Polsat Box Go.

Liga Narodów Portugalia - Hiszpania: gdzie oglądać? Transmisja "na żywo"

Mecz Portugalia - Hiszpania "na żywo" na sport.interia.pl.

Portugalia - Hiszpania: kiedy i o której oglądać? Wtorek 27 września, godz. 20.45.

