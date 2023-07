Liga Narodów. Duże wyzwanie logistyczne przez reprezentacją Polski

Finały Ligi Narodów odbędą się w Arlington w Teksasie, a w ich trakcie zabraknie jednych z potencjalnych faworytek. Awansu do najlepszej ósemki nie wywalczyła bowiem utytułowana reprezentacja Serbii, której potknięcia skrzętnie wykorzystały Japonki i to one udadzą się do USA. Polki czekają jedynie na wyniki niedzielnych meczów kończących pierwszy etap rozgrywek, by poznać swoje rywalki w meczu ćwierćfinałowym. Najpierw przyjdzie jednak duże wyzwanie poza parkietem. Nasze kadrowiczki wrócą bowiem tylko na moment do kraju, by zaraz udać się w kolejną długą podróż. Łącznie w krótkim czasie będą musiały pokonać kilkanaście stref czasowych, co może być szczególnie ciężkie, jeśli weźmiemy pod uwagę intensywność i sporą liczbę meczów rozegranych w ostatnich tygodniach. W studiu Polsatu Sport po meczu z Koreą Południową zwróciła na to uwagę również Joanna Mirek, dwukrotna mistrzyni Europy.