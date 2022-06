Liga Narodów Belgia - Polska: gdzie oglądać podopiecznych Czesława Michniewicza? Druga kolejka spotkań w Lidze A to szansa dla reprezentacji Polski, aby zmierzyć się z bardzo wymagającym rywalem przed Mistrzostwami Świata w Katarze. Pierwszy gwizdek usłyszymy o godz. 20.45. Liga Narodów Belgia - Polska transmisja tv i stream online. Gdzie oglądać?

Liga Narodów Belgia - Polska. Gdzie oglądać?

Do meczu Belgia - Polska gospodarze podchodzą mocno podrażnieni. Choć "Czerwone Diabły" to brązowi medaliści ostatnich MŚ, to w pierwszej kolejce Ligi Narodów Belgów rozgromiła aż 4-1 Holandia. Dlatego w spotkaniu Belgia - Polska rywale będą próbowali odreagować tę porażkę. Pomimo że w składzie gospodarzy nie pojawi się bohater finału Ligi Mistrzów Thibaut Courtoisa, a w ataku zabraknie Romelu Lukaku, to w meczu Belgia - Polska murowanym faworytem jest kraj Beneluksu.

W perspektywie polskiej reprezentacji mecz Belgia - Polska to świetny moment, by zmierzyć się ze znacznie lepszym rywalem i zdobyć cenne doświadczenie przed MŚ 2022. W meczu Belgia - Polska zabraknie Grosickigo, Piątka i Milika, którzy nie pojawią się na ławce rezerwowych. Zobaczymy za to Roberta Lewandowskiego. Ten wystąpi od początku, ale prawdopodobnie będzie oszczędzany w kolejnym meczu Polska - Holandia, również w Lidze Narodów.

Belgia - Polska transmisja o godz. 20.45.

Belgia - Polska transmisja tv w Polsat Sport Premium 1.

Belgia - Polska transmisja stream online na Polsat Box Go.

Belgia - Polska transmisja "na żywo" na sport.interia.pl.

