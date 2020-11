90 procent kibicowskiego społeczeństwa – a może nawet więcej – domaga się zwolnienia Jerzego Brzęczka. Prezes Boniek nie jest jednak osobą, która ulega wpływom i na pewno nie będzie się uginał pod naciskami, nawet jeśli są one wysyłane ze strony jednego z telewizyjnych partnerów. Spotkanie z Holandią, mimo że przegrane, wbrew pozorom raczej nie zaszkodziło mocniej selekcjonerowi, choć zaznaczyć trzeba, że poprzeczka po paraliżu w Reggio Emilia za wysoko nie została zawieszona.

Do startu eliminacji do mistrzostw świata już tylko cztery miesiące. Sztabowi reprezentacji pozostanie zatem jedynie obserwacja kadrowiczów, podtrzymywanie z nimi pozytywnego, mobilizującego kontaktu, jak to robił ze swoimi współpracownikami Adam Nawałka. Wiosną czeka nas powtórka z jesiennych "tryptyków", tyle, że już bez meczu towarzyskiego. Presja będzie więc zupełnie inna, tym bardziej, że za rogiem czaić się będzie EURO 2020. Sama obecność psychologa to może być zbyt wątła podpora.

To, że trzeba coś zmienić, nie ulega wątpliwości. Jeżeli Brzęczek ma pracować lepiej i z większym komfortem, należy go wzmocnić i otoczyć sztabem odpowiednich osób. Z obecnych współpracowników takim doświadczeniem może poszczycić się jedynie analityk Hubert Małowiejski, który pracował przy kilku kolejnych selekcjonerach i jego wiedza oraz znajomość "tematu" jest nieoceniona. Ale czy Tomasz Mazurkiewicz, Radosław Gilewicz czy nawet "Książe Paryża" Andrzej Woźniak, do którego pracy z bramkarzami trudno się przyczepić, to wystarczająco silne ramiona, by podnieść autorytet selekcjonera?

Bożydar Iwanow, Polsat Sport