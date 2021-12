16 grudnia odbyło się losowanie grup kolejnej edycji Ligi Narodów - znajdująca się w dywizji A reprezentacja Polski zmierzy się z Belgią, Holandią oraz Walią. I choć zarys terminów spotkań w ramach LN znaliśmy już wcześniej, to teraz wiemy dodatkowo, w jakiej kolejności podopieczni Paulo Sousy będą mierzyć się z rywalami.

Liga Narodów. Tak będzie wyglądać dokładny terminarz reprezentacji Polski

Informacje na ten temat podał na Twitterze rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Jak wskazał, dokładny terminarz "Biało-Czerwonych" będzie wyglądać tak:



3 czerwca Polska - Walia (D - domowy)



6 czerwca Belgia - Polska (W - wyjazdowy)



10 czerwca Holandia - Polska (W)



13 czerwca Polska - Belgia (D)



22 września Polska - Holandia (D)



25 września Walia - Polska (W)

Liga Narodów. Na początek walka na własnym terenie

Dobrą wieścią jest więc fakt, że rywalizację rozpoczniemy na własnym terenie - co stanowi niewątpliwie udogodnienie dla polskiej kadry. Kolejne dwa mecze to jednak wyjazdy i to z bardzo wymagającymi przeciwnikami.



Z jedną z wymienionych drużyn Polacy mieli już okazję mierzyć się w Lidze Narodów - mowa tu o Holandii. W sezonie 2020/2021 nasza reprezentacja poniosła dwie porażki z "Oranje" - 0-1 i 1-2.



Liga Narodów. Finał kolejnej edycji w czerwcu 2023

Liga Narodów UEFA to turniej organizowany od 2018 roku. Jak dotychczas dwie drużyny sięgnęły po triumf w tych rozgrywkach: Portugalia oraz Francja.



Finał kolejnej edycji LN zaplanowany jest na 18 czerwca 2023 roku.

PaCze