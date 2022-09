Mecz Walia - Polska na zakończenie fazy grupowej Ligi Narodów UEFA 2022/23 to niezwykle ważne starcie dla obu reprezentacji. Walijczycy koniecznie muszą zwyciężyć, by utrzymać się w dywizji A. Polacy potrzebują zatem przynajmniej jednego punktu do pozostania w elicie tych rozgrywek. W której dywizji zagrają "Biało-Czerwoni" w przyszłym sezonie? Jedno jest pewne - waga tego spotkania jest niebagatelna, a Walia będzie niezwykle zmotywowana, by zainkasować komplet punktów.

Reklama

Walia - Polska. O której godzinie grają dzisiaj Polacy?

Walia w fazie grupowej Ligi Narodów UEFA wywalczyła tylko punkt. Popularne "Smoki" zdołały tylko zremisować w czerwcu na własnym obiekcie z Belgią 1-1. Walijczycy przegrali dwukrotnie z Holandią (1-2 u siebie i 2-3 na terenie rywala), ulegli Polakom we Wrocławiu 1-2, a w czwartek nie sprostali na wyjeździe Belgom, przegrywając także 1-2. Ostatni raz Walia mierzyła się z Polską W Cardiff osiemnaście lat temu w eliminacjach do MŚ 2006, a wówczas "Biało-Czerwoni" wygrali 3-2 po golach Tomasza Frankowskiego, Macieja Żurawskiego i Jacka Krzynówka.

Polska Ligę Narodów 2022/23 rozpoczęła bardzo obiecująco, czyli od triumfu nad Walią (2-1). Potem było już tylko gorzej, bowiem przyszły trzy porażki i remis. "Biało-Czerwoni" zdołali co prawda wywalczyć cenny remis z Holandią w Rotterdamie (2-2), ale ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie to "Pomarańczowi" byli górą, triumfując 2-0. Ponadto nasi piłkarze dwukrotnie musieli uznać wyższość Belgii (1-6 w Brukseli i 0-1 w Warszawie). To wszystko złożyło się na cztery punkty w tabeli i trzecią pozycję Polaków po pięciu kolejkach LN.

-"W Walii wszystko zależy od nas. Nie musimy na nikogo innego liczyć. Musimy jechać i zdobyć punkty, żeby zostać w najwyższej dywizji Ligi Narodów" - powiedział po meczu z Holandią Czesław Michniewicz, selekcjoner "Biało-Czerwonych". Polacy nie przegrali z Walijczykami od 1973 r. Wówczas w Cardiff rywale triumfowali 2-0 w meczu eliminacji do MŚ. A jak będzie tym razem? Mecz Walia - Polska rozpocznie się o godzinie 20.45, w niedzielę 26 września.

Jan Tomaszewski bezwzględny dla reprezentacji Polski. To jak nokaut!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Holandia. Michał Białoński i Wojciech Górski komentują postawę Polaków. WIDEO. INTERIA.TV

Gdzie obejrzeć mecz Walia - Polska w niedzielę w telewizji i Internecie? (transmisja)

Mecz Walia - Polska w Lidze Narodów można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport Premium 1, TVP 1 i TVP Sport. Transmisja meczu Walia - Polska w Internecie na Polsat Box Go oraz tvpsport.pl. Spotkanie Polaków z Walijczykami można oglądać na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Walia - Polska na sport.interia.pl.