Nie zadebiutował w Ekstraklasie, a dostał powołanie do kadry!

Pierwsze powołanie do polskiej kadry dostał także bramkarz Gabriel Slonina, który ma także amerykański paszport. Nie jest przesądzone, czy Gabriel zagra choćby w jednym z czterech meczów Ligi Narodów z Walią (1 czerwca we Wrocławiu), Belgią (8 czerwca w Brukseli), Holandią (11 czerwca w Amsterdamie) i Belgią (14 czerwca w Warszawie).

- Chcę, by Gabriel powąchał atmosfery zgrupowania reprezentacji Polski. Przekonał się, jak wielkie to święto w Polsce. Mecze w Lidze Narodów i tak nie zablokują jego ewentualnej gry w reprezentacji USA. By tak się stało, musiałby zagrać w eliminacjach, bądź w finałach ME czy MŚ - powiedział Interii Czesław Michniewicz, który ze Sloniną spotkał się podczas tournee po USA.

Lewonożni Pestka i Kiwior dostają szansę

Interia już wczoraj donosiła, że premierowe powołanie dostanie Pestka. Inna rzecz, że lewy obrońca Cracovii do szerokiej kadry wchodzi niemal z drzwiami. W ostatnim meczu "Pasów" strzelił dwie bramki, jedną lewą, a drugą prawą nogą. Poprawił też grę defensywną.

Szanse debiutu otrzyma także 22-letni wychowanek GKS-u Tychy Jakub Kiwior, który w Serie A (Spezia) zdążył rozegrać 21 meczów i nie przeszkodził mu w tym fakt, że nie powąchał nawet boisk PKO Ekstraklasy. W Polsce grał tylko w Fortuna 1. Lidze. Ekstraklasowego poziomu posmakował za to na Słowacji, gdzie reprezentował Podbrezową i Żylinę, z której w sierpniu ubiegłego roku został sprzedany do Spezia Calcio za 2.2 mln euro. Jest wszechstronny - może pełnić rolę defensywnego pomocnika, ale też lewego obrońcy. Kiwior jest również lewonożnym piłkarzem.

Powołania dla Jóźwiaka, Linettego i Świderskiego

Selekcjoner dał też szansę Kamilowi Jóźwiakowi, który dwa miesiące temu leczył kontuzję, a teraz zdążył zagrać trzy mecze w MLS. Michniewicz wezwał też Karola Linettego, który w marcu się nie zmieścił w kadrze i Karola Świderskiego. Napastnik Charlotte FC na baraż ze Szwecją nie przyjechał, gdyż leczył uraz mięśnia.

Wśród powołanych nie ma Macieja Rybusa, który jest kontuzjowany i nie grał w ostatnich dwóch meczach Lokomotiwu Moskwa

Kadra większa o 10 piłkarzy niż w marcu

W marcu Michniewicz powołał 29 piłkarzy, ale urazy wyeliminowały ze zgrupowania nie tylko Świderskiego, ale też Macieja Rybusa. Tym razem trener postawił aż na 39 ludzi. Z prostego powodu: zamierza dokonać rotacji w składzie, by obsadzić cztery mecze Ligi Narodów, a jednocześnie pozwolić na wytchnienie najbardziej eksploatowanym w klubach piłkarzom.

Reprezentacja Polski zbierze się w poniedziałek 30 maja w Warszawie. Dzień później uda się do Wrocławia na mecz z Walią, po którym wróci do stolicy.

7 czerwca "Biało-Czerwoni" odlecą do Brukseli na mecz z Belgią, po którym autokarem przeniosą się do Amsterdamu, na starcie z Holandią (11 czerwca). Tuż po nim wrócą do Warszawy, by przygotować się do rewanżu z Belgią na PGE Narodowym. Będzie to pierwszy mecz reprezentacji na najważniejszym w Polsce stadionie od listopadowej porażki 0-1 z Węgrami, jeszcze za kadencji Paula Sousy.

Młodzieżowcy Kiwior, J. Kamiński, Zalewski i Sebastian Walukiewicz po meczu z Walią wrócą do reprezentacji do lat 21, o ile ta zachowa szanse na awans do MME. Potrzebne do tego jest potknięcie Izraela w meczu z Łotwą.

Kadra Polski na czerwcowe mecze w Lidze Narodów:

bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Gabriel Slonina, Łukasz Skorupski. Wojciech Szczęsny;



obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Kamil Glik, Robert Gumny, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Patryk Kun, Kamil Pestka, Tymoteusz Puchacz, Sebastian Walukiewicz, Mateusz Wieteska, Nicola Zalewski;



pomocnicy: Krystian Bielik, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Jakub Kamiński, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Konrad Michalak, Przemysław Płacheta, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Szymon Żurkowski;



napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.

