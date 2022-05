Michniewicz szykuje kadrę na LE. Ma perełkę z Ekstraklasy

Michniewicz najpierw odkrył polskiego "Kuna Aguero"

Czesław Michniewicz w marcu wynalazł dla kadry Patryka Kuna. Wychowanek Koszałka Opałka Węgorzewo umykał uwadze poprzednich selekcjonerów. Dopiero Michniewicz dał mu szansę, a na marcowym zgrupowaniu nie określał go inaczej niż "Kun Aguero".

Kamil Pestka na peryskopie selekcjonera

To nie koniec ekstraklasowej eksploracji selekcjonera "Biało-Czerwonych". Z naszych informacji wynika, że na czerwcową kampanię w Lidze Narodów Czesław Michniewicz sięgnie po Kamila Pestkę. Inna rzecz, że lewy obrońca Cracovii do szerokiej kadry wchodzi niemal z drzwiami. W ostatnim meczu "Pasów" strzelił dwie bramki, jedną lewą, a drugą prawą nogą. Poprawił też grę defensywną.

Okazuje się, że selekcjoner ma niezłą moc motywacyjną, która w połączeniu z warsztatem trenera krakowian Jacka Zielińskiego spowodowała wzrost formy Kamila. W minioną środę selekcjoner rozmawiał z Pestką na temat powołania, a dwa dni później ten sam wystawił sobie wizytówkę, podwajając dorobek bramkowy z tego sezonu, a "Pasy" rozbiły Wisłę Płock 3-0.

Pestka od dawna był żołnierzem Michniewicza. W młodzieżówce rozegrał 14 meczów, na czele z tymi najlepszymi dla młodych "Orłów" pod wodzą Michniewicza, jak wygrany baraż z Portugalią, w którym wyłączył z gry Joao Feliksa, którego pół roku później Benfica sprzedała do Atletico Madryt za 127 mln euro. Na młodzieżowych ME Polska U-21 z Pestką w składzie pokonała Belgów i gospodarzy Włochów, była o krok od awansu na igrzyska olimpijskie. W ostatnim meczu fazy grupowej wyczerpani "Biało-Czerwoni" ulegli 0-5 Hiszpanii.

Kamil Pestka rozwinął skrzydła pod batutą Jacka Zielińskiego

W Cracovii Pestka sezon zaczął nie najlepiej, ale po zmianie trenera złapał wiatr w żagle i od kwietnia strzelił cztery gole, grając na lewym wahadle w ustawieniu z trójką stoperów.

Na brak lewonożnych piłkarzy reprezentacja Polski cierpi od dawna do tego stopnia, że w barażu ze Szwecją lewą stronę defensywy zabezpieczał nam prawonożny Bartosz Bereszyński. W meczu towarzyskim ze Szkocją Michniewicz dał szansę Arkadiuszowi Recy, ale ten jej nie wykorzystał.

Kamil Pestka ma 23 lata, z Cracovią łączy go kontrakt do czerwca przyszłego roku. Wtajemniczeni twierdzą, że nie brakuje mu ofert zagranicznych. Jedna jest nawet z kierunku włoskiego. Ewentualny debiut w ekipie "Biało-Czerwonych" na pewno zwiększył by jego szansę na transfer. Najważniejsze, by zwiększył konkurencję o miejsce na lewej obronie w ekipie Michniewicza.

Polska zacznie Ligę Narodów meczem z Walią we Wrocławiu

Dziś selekcjoner rozesłał zagraniczne powołania. 1 czerwca Polska zacznie rywalizację w Lidze Narodów meczem z Walią, jaki rozegramy o godz. 20:45 we Wrocławiu. Tydzień później "Biało-Czerwoni" zmierzą się w Brukseli z Belgią, a 11 czerwca w Rotterdamie zagrają z Holandią. Na koniec czerwcowej kampanii, 14 czerwca, na PGE Narodowym, podejmą Belgię.

