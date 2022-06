Michniewicz stanowczy. Kadrowicz musi zmienić klub, aby pojechać na mundial

Utalentowany pomocnik lub obrońca ma jednak w swojej karierze sporo pecha. Prześladują go kontuzje, a na domiar złego związał się z Derby County, które z hukiem spadło na trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii. Degradacja nie wynikała jednak wprost z powodów sportowych - klub ma bowiem olbrzymie trudności finansowe.

Reprezentacja Polski: Michniewicz radzi Bielikowi

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Michniewicz powiedział wprost, że Bielik, aby znaleźć się w kadrze na mundial, musi zmienić klub. - Krystian wie, jaka jest sytuacja i doskonale zna moje stanowisko. Trzecia liga angielska to nie jest zły poziom, ale może okazać się jednak, że intensywność tam jest trochę zbyt niska jak na reprezentację Polski - przyznał selekcjoner.

Michniewicz wyraził też nadzieję, że Polakowi uda się znaleźć nowego pracodawcę. - Jestem wręcz spokojny o to, że kiedy tylko Krystian dojdzie do pełni zdrowia, przejdzie do lepszego klubu. Nikomu nie zamykam drogi do kadry - zapewniał Czesław Michniewicz.

Bielik rozegrał do tej pory pięć meczów w narodowych barwach.

Jakub Żelepień, Interia