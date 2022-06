Michniewicz potwierdza informacje Interii! Wiemy, co ze zdrowiem Buksy

To fatalna informacja dla reprezentacji, ale także samego zawodnika. Początkowo sztab medyczny podejrzewał, że doszło jedynie do skręcenia stawu skokowego. Badanie rezonansem wykazało jednak, że sytuacja jest znacznie bardziej poważna.

Polska - Belgia: Adam Buksa kontuzjowany

Zdaniem lekarza kadry, doktora Jacka Jaroszewskiego, taki uraz oznacza około ośmiu tygodni przerwy. Podczas konferencji prasowej Interia zapytała selekcjonera Czesława Michniewicza o nowe fakty w sprawie Buksy. - Mogę potwierdzić to, co Państwo napisali. Jesteśmy w stałym kontakcie z doktorem i rzeczywiście informuje on nas o ośmiu tygodniach przerwy. Na szczęście medycyna to nie matematyka, może Adamowi uda się szczęśliwie szybciej wrócić na boisko - odpowiedział Michniewicz.

Selekcjoner dostrzegł również pozytywy w tej przykrej dla piłkarza sytuacji. - Szczęśliwie złożyło się, że diagnoza została szybko postawiona, że nie doszło do pogłębienia kontuzji. Mam nadzieję, że Adam pojedzie do Francji, zagra w silnej lidze i we wrześniu będzie do naszej dyspozycji - zakończył Michniewicz.

Adam Buksa 1 lipca przeniesie się z New England Revolution do Lens. To siódma drużyna ubiegłego sezonu Ligue 1, której bardzo niewiele zabrakło do tego, aby zakwalifikować się do europejskich pucharów.

Jakub Żelepień, Interia