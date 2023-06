Luka Modrić i "łzy, które bolą wszystkich". Artysta został bez trofeum

Luka Modrić nie spełnił swojego marzenia i nie zdobył w niedzielny wieczór trofeum za wygranie Ligi Narodów z reprezentacją Chorwacji. "Vatreni" musieli uznać wyższość kadry Hiszpanii po konkursie rzutów karnych. Dla 38-letniego kapitana kadry Chorwacji była to niezwykła okazja, by sięgnąć z narodowym zespołem po złote medale w międzynarodowych rozgrywkach i widać było, jak mocno rozczarowały go ostateczne rozstrzygnięcia. Za pocieszanie Chorwata zabrały się po końcowym gwizdku... hiszpańskie media.