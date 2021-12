Losowanie Ligi Narodów. Z kim Polska może zagrać, a z kim na pewno nie?

Radosław Nawrot Liga Narodów

Losowanie Ligi Narodów w wypadku Polski dotyczyć będzie najwyższej dywizji A. Rozlosowane zostaną jednak też pozostałe dywizje, co będzie miało związek z kwalifikacjami do Euro 2024. Transmisja losowania Ligi Narodów w czwartek o godz. 18 w Polsat Sport Premium 2 i Polsat Box Go.

Zdjęcie Polska w meczu z Bośnią i Hercegowiną w meczu Ligi Narodów / Andrzej Iwanczuk / East News