Losowanie Ligi Narodów. Grupa marzeń Polski to wielkie zaskoczenie

Radosław Nawrot Liga Narodów

Z trzeciego koszyka będzie losowana Polska do grup nowej edycji Ligi Narodów. To znaczy, że trafi na dwóch rywali teoretycznie silniejszych od siebie. Belgia, Portugalia, Polska i Walia to grupa śmierci, którą może wylosować reprezentacja biało-czerwonych. Losowanie w czwartek o godz. 18. Transmisja także w Polsat Sport Premium 2 i Polsat Box Go.

Zdjęcie Christian Benteke z reprezentacji Belgii / JOHN THYS / East News