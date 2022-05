Liga Narodów. Znamy sędziego meczu Polska – Walia

Spotkanie Polska - Walia poprowadzi sędzia Rade Obrenovič ze Słowenii. Zaledwie 31-letniemu arbitrowi asystować będą jego rodacy: Aleksandar Kasapovič i Grega Kordež, a funkcję sędziego technicznego pełnić będzie David Šmajc.

Co ciekawe środowy mecz Polska - Walia odbędzie się bez systemu VAR. Prawdopodobnie wiąże się to z tym, że na tym etapie Ligi Narodów jest bardzo dużo spotkań, przez co UEFA nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby sędziów, którzy potrafią i mogą obsługiwać ten system.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Frączczak: Szacunek dla Chrobrego. WIDEO Polsat Sport

Słoweniec sędzią meczu Polska - Walia

Sędzia Rade Obrenovič na co dzień sędziuje słoweńską ekstraklasę, w której poprowadził łącznie 118 spotkań. W swojej karierze międzynarodowej prowadził dwa mecze fazy grupowej Ligi Konferencji i dziewięć spotkań kwalifikacyjnych do europejskich pucharów. Do tego zgromadził kilkanaście spotkań lig młodzieżowych, a także dwa mecze Ligi Konferencji.

Reklama

Spotkanie Polska - Walia rozegrane zostanie w środę, 1 czerwca o godzinie 18:00 na stadionie we Wrocławiu. Transmisja na żywo w TVP, relacja ‘live’ na Sport.Interia.pl.

Czytaj także: Sebastian Szymański podjął decyzję w sprawie występów w Rosji!

Czytaj także: Lewandowski zaraz za Mbappe w rankingu piłkarza sezonu