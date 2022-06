Liga Narodów. Znamy sędziego meczu Holandia – Polska

Mecz Holandia - Polska odbędzie się w sobotę, 11 czerwca o godzinie 20:45 na stadionie Feijenoord 'De Kuip' w Rotterdamie. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach trzeciej kolejki Ligi Narodów, a poprowadzi je sędzia Halil Umut Meler z Turcji.

Mecz Holandia - Polska poprowadzi sędzia Halil Umut Meler

Halil Umut Meler to 35-letni sędzia pochodzący z Turcji. W dotychczasowej karierze poprowadził ponad 135 spotkań tureckiej Super Lig. Na arenie międzynarodowej poprowadził osiem spotkań Ligi Europy i cztery Ligi Mistrzów. Do tego dorobku należy doliczyć wiele meczów eliminacyjnych do EURO i na mundial, a także rozgrywki młodzieżowe.

W spotkaniu Holandia - Polska Halil Umut Melerowi pomagać będą na liniach jego rodacy Mustafa Emre Eyisoy i Ibrahim Caglar Uyarcan. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Arda Kardesler.

Reprezentacja Polski w dwóch pierwszych kolejkach zgromadziła trzy punkty na koncie. Najpierw podopieczni Czesława Michniewicza zwyciężyli z Walią 2-1, a w środę ponieśli srogą porażkę z Belgią 6-1. Z kolei Holendrzy w pierwszym meczu pewnie pokonali Belgią 4-1, a w spotkaniu z Walią wygrali 2-1.

