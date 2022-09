Liga Narodów. Znamy komplet uczestników Final Four

Chorwacja, Włochy i Holandia udział w Final Four zapewniły sobie w poprzednich dniach. We wtorek do tego grona dołączyła Hiszpania, która gola na wagę awansu zdobyła w samej końcówce zaciekłego spotkania z Portugalią.

Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w czerwcu 2023 roku. Półfinały zaplanowano na 14 i 15 czerwca. Mecz o trzecie miejsce i finał rozegrany zostanie 18 czerwca.

W roli gospodarza Final Four wystąpi Holandia. Jeśli wykorzysta atut własnego obiektu, stanie się trzecim triumfatorem LN w jej historii. W dwóch poprzednich edycjach bezkonkurencyjni okazywali się Francuzi i Portugalczycy.

Z dywizji A zdegradowane zostały reprezentacje Austrii, Czech, Anglii i Walii. Ich miejsce w kontynentalnej elicie zajęli Szkocja, Izrael, Bośnia i Hercegowina oraz Serbia.

Sensacją zasadniczej części rozgrywek jest spadek Szwecji... do dywizji C. To cena za remis 1-1 ze Słowenią w ostatniej serii gier.

Zobacz końcowe tabele wszystkich grup Ligi Narodów 2022/23

